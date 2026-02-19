В РПЦ предложили усовершенствовать законопроект о молельных комнатах

В Московском патриархате обеспокоены новым законопроектом, ограничивающим богослужения в жилых зданиях. Об этом «Ъ» сказала руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

13 февраля в Государственную Думу поступил законопроект, ограничивающий молитвы и богослужения в нежилых частях многоквартирных домов. Документ разрешает проводить религиозные обряды только в жилых помещениях, и только если они предназначены для удовлетворения духовных потребностей законных жильцов. Также законопроект запрещает организовывать религиозные мероприятия в жилых и нежилых пространствах многоквартирных домов, если они рассчитаны на неопределенный круг людей.

«Однако при введении этой нормы важно «не выплеснуть с водою младенца», — убеждена игумения Ксения (Чернега).

По ее словам, новый закон не должен иметь обратной силы и касаться существующих православных домовых храмов в жилых комплексах. Важно исключить положения, запрещающие миссионерскую деятельность и религиозные обряды в жилых помещениях.