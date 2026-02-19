В мэрии рассказали, почему маршрут № 13 перестал доезжать до Божаткова

В мэрии рассказали, почему маршрут № 13 перестал доезжать до Божаткова. Комментарий появился под постами губернатора Павла Малкова в ответ на жалобы жителей. Движение автобуса № 13 пока до остановки «пост ГАИ» в мэрии связали с завершением работы по расчистке конечной остановки.

«Делаем все возможное, чтобы запустить автобус как можно скорее. О возобновлении движения сообщим в нашей группе», — написали в горадминстрации.

Напомним, рязанцы жаловались, что людей на этом маршруте высаживают за четыре километра до конечной остановки.