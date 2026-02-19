Трамп продлил еще на год санкции США против России
«Я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения в стране (в связи с чрезвычайной ситуацией на Украине — ред.)», — говорится в тексте указа. По данным документа, санкции против России остаются в силе из-за конфликта на Украине. Вашингтон считает ситуацию «необычной и чрезвычайной угрозой» для национальной безопасности США.
Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России из-за конфликта на Украине. Указ будет опубликован в Федеральном реестре США в пятницу, передает издание РИА Новости.
«Я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения в стране (в связи с чрезвычайной ситуацией на Украине — ред.)», — говорится в тексте указа.
По данным документа, санкции против России остаются в силе из-за конфликта на Украине. Вашингтон считает ситуацию «необычной и чрезвычайной угрозой» для национальной безопасности США.