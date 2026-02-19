С 25 февраля врачи Рязанской области будут выезжать к жителям сел и малых городов

С 25 февраля врачи Рязанской области будут выезжать к жителям сел и малых городов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Первый выезд 2026 года пройдет 25 февраля в село Незнаново Кораблинского района. Специалистов привезут из областных медучреждений. Также на местах будут расположены 5 мобильных комплексов и 19 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.

Отмечается, что в 2025 году мобильные бригады совершили 40 выездов в села и малые города. Консультировали почти 9 000 человек, 1300 из них — дети. Направили на госпитализацию или консультацию в областной центр около 1000 человек, более 250 из них — дети.

Фото: пресс-служба Минздрава Рязанской области.