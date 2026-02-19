Рязанская ГАИ предупредила водителей о непогоде

Госавтоинспекция Рязанской области предупредила водителей об ухудшении погодных условий и осложнении дорожной обстановки 19 февраля. По прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода. Ночью местами пройдет снег, днем — снег, местами очень сильный, метель и снежные заносы. На дорогах возможна гололедица.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода. Ночью местами пройдет снег, днем — снег, местами очень сильный, метель и снежные заносы. На дорогах возможна гололедица. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит −18…−13°С, днем −8…−3°С.

В ведомстве рекомендуют водителям заранее проверить техническое состояние автомобиля — тормоза, аккумулятор, стеклоочистители и уровень незамерзающей жидкости. Автомобилистам советуют увеличить дистанцию, снизить скорость и избегать резких маневров. По возможности стоит отказаться от дальних поездок.

Также рекомендуется иметь в машине теплую одежду, трос, фонарь и заряженный телефон, а при движении быть особенно внимательными к пешеходам.