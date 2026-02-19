Рязанец лишился 11 жилых помещений за фиктивную регистрацию мигрантов

По данным следствия, 34-летний местный житель, действуя в составе преступной группы, с 2022 по 2024 год организовал незаконное пребывание иностранных граждан на территории РФ. Мужчина за деньги ставил иностранцев на учет в одиннадцати жилых помещениях, принадлежащих ему, где они фактически не проживали. Рязанца приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Суд также конфисковал в доход государства жилые помещения, в которых регистрировали мигрантов.

