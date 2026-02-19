Рязанцев пригласили на развлекательные мероприятия в «Марко Молл»

Рязанцев пригласили на развлекательные мероприятия в «Марко Молл». В афише центра: масленичные угощения с румяными блинами, традиционные гуляния и состязания для самых сильных, смелых и ловких. Отличный повод выбраться всей семьёй или собрать друзей, чтобы проводить снежную зиму или показать свою силушку богатырскую.

22 февраля, в «Марко Молл» — прощание с зимой, или «Масленичный разгуляй». Традиционные русские забавы с блинами, чаем и веселым настроением. В программе «Масленичного разгуляя»: выступление творческих коллективов, сладкие леденцы от коробейника, мастер‑классы, флешмоб с шарами, «метание валенка» — и это только малая часть развлечений. Воспоминания о празднике сохранят фотографии, сделанные гостями в праздничной фотозоне.

«Масленичный разгуляй», 22 февраля, 14:30-16:00, место проведения: уличная площадка у «Марко Молл». Вход — свободный. 0+.

23 февраля в «Марко Молл» ко Дню защитника Отечества пройдет праздничное мероприятие — «Чемпионский зачёт».

Состязания на силу, ловкость и смекалку состоятся в нескольких номинациях: в индивидуальном зачете для мужчин и в парных — «взрослый + ребенок» и «мужчина + женщина». В каждой номинации можно участвовать только один раз. На кону — хорошие призы за победу и активная поддержка друзей бонусом.

Запись на мероприятие по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/698993cf84227c8caec56b9b

«Чемпионский зачёт», 23 февраля, 14:30-16:00. Вход — свободный. 0+.

А завершит семейную афишу «Марко Молл» 28 февраля сказочное «Приключение с Чебурашкой». Команде маленьких гостей праздника вместе с любимыми героями — Чебурашкой и Крокодилом Геной — предстоит вернуть похищенные Шапокляк мандарины. Зная вредность героини, приключения обещают быть непростыми, но в итоге добро обязательно одержит победу над злом и коварством Шапокляк. Праздновать победу юные участники будут с подарками на воздушном шоу мыльных пузырей.

«Приключение с Чебурашкой», 28 февраля, 14:30-16:00. Вход — свободный, 0+.