Рязань встала в 9-балльные пробки

Вечером в четверг, 19 февраля, пробки образовались на улицах Есенина, Горького, Ленина, Чапаева, Гагарина, Семашко, Дзержинского, Каширина, Высоковольтная, Трудовая, Новая, Грибоедова и т. д. Помимо прочего, на картах отмечены два ДТП.

