Рязань встала в 9-балльные пробки

Об этом сообщает сервис «Яндекс карты». Утром в четверг, 19 февраля, пробки образовались на улицах Есенина, Горького, Ленина, Чапаева, Гагарина, Семашко, Дзержинского, Каширина, Высоковольтная, Трудовая, Новая, Грибоедова и т. д. Заторы также фиксируют Московском, Михайловском, Куйбышевском шоссе и т. д.