«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
6 часов назад
178
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
632
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
813
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
1 097
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Россияне стали скупать больше лопат на маркетплейсах из-за снегопадов
В условиях обильных снегопадов россияне активно покупают лопаты на маркетплейсах, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Wildberries.

«19 февраля Москву накрыл циклон „Валли“, ставший самым мощным за эту зиму. Москвичи активно подготовились к обещанному снегопаду», — рассказали «Газете.ru» в пресс-службе Wildberries. Отмечается, что продажи уборочного оборудования в преддверии циклона выросли.

Москвичи заранее подготовились к зиме и приобрели лопаты еще в прошлом месяце, когда начались первые обильные снегопады, уточняет издание.