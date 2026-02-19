Россияне стали скупать больше лопат на маркетплейсах из-за снегопадов

В условиях обильных снегопадов россияне активно покупают лопаты на маркетплейсах. «19 февраля Москву накрыл циклон „Валли“, ставший самым мощным за эту зиму. Москвичи активно подготовились к обещанному снегопаду», — рассказали «Газете.ru» в пресс-службе Wildberries. Отмечается, что продажи уборочного оборудования в преддверии циклона выросли.

Москвичи заранее подготовились к зиме и приобрели лопаты еще в прошлом месяце, когда начались первые обильные снегопады, уточняет издание.