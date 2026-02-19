Россияне готовы потратить на подарки к 23 Февраля и 8 Марта около 3 тысяч рублей

71% опрошенных россиян планируют потратить на подарки к 23 Февраля и 8 Марта суммарно не более 3 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса «Сравни», передает ТАСС.

Еще 7% готовы выделить на праздничные покупки от 15 тыс. до 30 тыс. рублей. При этом 26% респондентов готовят подарки только к 8 Марта, 5% — исключительно к 23 Февраля, а каждый десятый участник опроса планирует подарок лишь для себя.

Основными источниками средств стали зарплата (52%) и личные накопления (35%).

Чаще всего россияне выбирают подарочные сертификаты и спа-процедуры (25%), косметику и парфюмерию (23%), а также цветы (21%). Билеты в театр, на концерты и поездки выбрали 15% опрошенных. Деньги в конверте предпочли 6%, а гаджеты и электронику — лишь 2%.