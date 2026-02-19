Пропавшую на Валааме 36-летнюю трудницу нашли мертвой

Пропавшую на острове Валаам в Республике Карелия 36-летнюю Наталью Простакову нашли мертвой. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Обстоятельства и причины гибели официально не раскрываются.

Как пишет «КП-Екатеринбург», женщина исчезла утром 2 февраля после службы в Валаамском Спасо-Преображенском монастыре, где она проживала с сентября 2025 года. Ранее в отряде сообщали, что поисковики обследовали остров и прошли более 350 километров. К операции привлекали добровольцев, сотрудников полиции и представителей монастыря, которые предоставили транспорт и помещение для штаба.

В МВД по Республике Карелия отмечали, что к поискам были подключены около 200 человек. По факту произошедшего продолжается проверка.

По данным СМИ, незадолго до исчезновения женщина жаловалась знакомым на сложные отношения с другими трудницами.