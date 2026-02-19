Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 19
-5°
Птн, 20
-5°
Сбт, 21
-5°
ЦБ USD 76.64 0.49 20/02
ЦБ EUR 90.17 -0.1 20/02
Нал. USD 76.80 / 76.60 19/02 17:55
Нал. EUR 91.06 / 91.50 19/02 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
10 минут назад
34
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
606
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
774
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
1 078
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Пропавшую на Валааме 36-летнюю трудницу нашли мертвой
Пропавшую на острове Валаам в Республике Карелия 36-летнюю Наталью Простакову нашли мертвой. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Обстоятельства и причины гибели официально не раскрываются.

Пропавшую на острове Валаам в Республике Карелия 36-летнюю Наталью Простакову нашли мертвой. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Обстоятельства и причины гибели официально не раскрываются.

Как пишет «КП-Екатеринбург», женщина исчезла утром 2 февраля после службы в Валаамском Спасо-Преображенском монастыре, где она проживала с сентября 2025 года. Ранее в отряде сообщали, что поисковики обследовали остров и прошли более 350 километров. К операции привлекали добровольцев, сотрудников полиции и представителей монастыря, которые предоставили транспорт и помещение для штаба.

В МВД по Республике Карелия отмечали, что к поискам были подключены около 200 человек. По факту произошедшего продолжается проверка.

По данным СМИ, незадолго до исчезновения женщина жаловалась знакомым на сложные отношения с другими трудницами.