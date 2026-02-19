Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 19
-5°
Птн, 20
-5°
Сбт, 21
-5°
ЦБ USD 76.64 0.49 20/02
ЦБ EUR 90.17 -0.1 20/02
Нал. USD 76.80 / 76.60 19/02 17:55
Нал. EUR 91.06 / 91.50 19/02 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
10 минут назад
34
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
606
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
774
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
1 078
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Полиция ищет очевидцев ДТП на трассе М-5 в Рязани
Следственное управление УМВД России по Рязанской области просит откликнуться свидетелей дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 18 января на 189 км автодороги М-5 «Урал». По предварительной информации, 40-летний житель Рязани на автомобиле Renault Logan столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем Scania под управлением 37-летнего жителя Московской области.

Следственное управление УМВД России по Рязанской области просит откликнуться свидетелей дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 18 января на 189 км автодороги М-5 «Урал». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, 40-летний житель Рязани на автомобиле Renault Logan столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем Scania под управлением 37-летнего жителя Московской области. После удара Renault Logan выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21124, за рулём которого находился 39-летний рязанец.

В результате аварии водитель Renault Logan и трое его пассажиров в возрасте 24, 32 и 35 лет, а также водитель ВАЗа получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Очевидцев происшествия просят сообщить информацию в следственное управление.