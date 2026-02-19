Полиция ищет очевидцев ДТП на трассе М-5 в Рязани

Следственное управление УМВД России по Рязанской области просит откликнуться свидетелей дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 18 января на 189 км автодороги М-5 «Урал». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, 40-летний житель Рязани на автомобиле Renault Logan столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем Scania под управлением 37-летнего жителя Московской области. После удара Renault Logan выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21124, за рулём которого находился 39-летний рязанец.

В результате аварии водитель Renault Logan и трое его пассажиров в возрасте 24, 32 и 35 лет, а также водитель ВАЗа получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Очевидцев происшествия просят сообщить информацию в следственное управление.