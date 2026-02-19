Песков заявил, что переговоры с Украиной находятся на непубличной стадии обсуждения

Трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине сейчас находятся в той стадии, которая не предусматривает публичного обсуждения. Об этом заявил Дмитрий Песков. «На данный момент нечего добавить к характеристике прошедшего раунда переговоров в Женеве, которую ранее дал Владимир Мединский», — отметил пресс-секретарь президента России. По его словам, Кремль дополнительно проинформирует о дате и месте следующих встреч по Украине, когда появится конкретика.

