Опрос показал, что россияне стали чаще экономить на еде

По данным опроса, 64% респондентов начали чаще выбирать товары по акциям, а 57% стали более тщательно изучать состав продуктов. Также наблюдается тренд на домашнее приготовление пищи — 59% опрошенных стали готовить чаще, в то время как 35% стремятся питаться более правильно. Интерес к готовой еде также возрос, и 23% респондентов теперь предпочитают ее. При выборе продуктов россияне в первую очередь обращают внимание на цену (41%), затем на акции и скидки (24%) и срок годности (14%). Почти две трети опрошенных (62%) признались, что стали читать состав продуктов чаще, чем раньше, а четверть из них делает это почти всегда.

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом «Пакет» от X5, россияне все чаще прибегают к экономии на продуктах. Об этом пишет «Газета. ру».

78% опрошенных стали внимательнее сравнивать цены перед покупкой.

Что касается мест покупки, большинство россиян предпочитают магазины у дома (48%), тогда как почти треть (32%) выбирает крупные супермаркеты. Каждый десятый покупает продукты по пути с работы.

Интересно, что среди новых предпочтений россиян наблюдается рост популярности азиатских соусов (40%), зарубежной лапши (36%) и экзотических фруктов (30%). Почти половина респондентов (49%) начали приобретать веганские или растительные продукты, что связано с интересом к новым вкусам (19%), заботой о здоровье (18%) и специальными предложениями в супермаркетах (5%).