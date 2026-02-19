Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 19
-5°
Птн, 20
-5°
Сбт, 21
-4°
ЦБ USD 76.15 -0.59 19/02
ЦБ EUR 90.27 -0.6 19/02
Нал. USD 77.20 / 76.60 19/02 12:55
Нал. EUR 91.15 / 91.26 19/02 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
588
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
749
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
1 067
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 629
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Опрос показал, что россияне стали чаще экономить на еде
По данным опроса, 64% респондентов начали чаще выбирать товары по акциям, а 57% стали более тщательно изучать состав продуктов. Также наблюдается тренд на домашнее приготовление пищи — 59% опрошенных стали готовить чаще, в то время как 35% стремятся питаться более правильно. Интерес к готовой еде также возрос, и 23% респондентов теперь предпочитают ее. При выборе продуктов россияне в первую очередь обращают внимание на цену (41%), затем на акции и скидки (24%) и срок годности (14%). Почти две трети опрошенных (62%) признались, что стали читать состав продуктов чаще, чем раньше, а четверть из них делает это почти всегда.

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом «Пакет» от X5, россияне все чаще прибегают к экономии на продуктах. Об этом пишет «Газета. ру».

78% опрошенных стали внимательнее сравнивать цены перед покупкой.

По данным опроса, 64% респондентов начали чаще выбирать товары по акциям, а 57% стали более тщательно изучать состав продуктов. Также наблюдается тренд на домашнее приготовление пищи — 59% опрошенных стали готовить чаще, в то время как 35% стремятся питаться более правильно. Интерес к готовой еде также возрос, и 23% респондентов теперь предпочитают ее.

При выборе продуктов россияне в первую очередь обращают внимание на цену (41%), затем на акции и скидки (24%) и срок годности (14%). Почти две трети опрошенных (62%) признались, что стали читать состав продуктов чаще, чем раньше, а четверть из них делает это почти всегда.

Что касается мест покупки, большинство россиян предпочитают магазины у дома (48%), тогда как почти треть (32%) выбирает крупные супермаркеты. Каждый десятый покупает продукты по пути с работы.

Интересно, что среди новых предпочтений россиян наблюдается рост популярности азиатских соусов (40%), зарубежной лапши (36%) и экзотических фруктов (30%). Почти половина респондентов (49%) начали приобретать веганские или растительные продукты, что связано с интересом к новым вкусам (19%), заботой о здоровье (18%) и специальными предложениями в супермаркетах (5%).