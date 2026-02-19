Около цирка в Рязани запретят парковку

Причина — проведение масленичных гуляний. Так, 21 февраля с 08.00 до 19.00 закроют движение транспорта в районе цирка. Водители смогут парковать личный автотранспорт со стороны площади Театральной на улицах Свободы и Полонского, со стороны площади Ленина на улицах Соборной и Некрасова. Движение пешеходов к цирку неограниченно.

В администрации напомнили, что решением антитеррористической комиссии утверждены требования и обязанности к участникам массовых мероприятий, в которых перечислены предметы, запрещенные к проносу. Согласно постановлению губернатора Рязанской области, на территории региона действует запрет на использование беспилотных воздушных судов.