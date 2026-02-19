Мошенники стали обманывать семьи военных РФ от имени Красного Креста

Мошенники выдают себя за участников Красного Креста, обманывая семьи российских военнослужащих и пропавших без вести на Украине. «МККК стремился предупредить семьи об [эпизодах] мошенничества, направленного против них, [при котором злоумышленники действовали] под видом Красного Креста», — говорится в отчете организации о помощи россиянам, затронутым конфликтом на Украине за прошедший год.

Отмечается, что в 2025 году московский офис МККК принял более 45 тысяч обращений от семей о судьбе близких и передал сообщения от пленных.