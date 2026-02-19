Минтруд выровнял пособие по беременности для студенток до прожиточного минимума

«Для поддержки женщин, которые обучаются по очной форме обучения, увеличили по поручению президента размер пособия по беременности и родам. Теперь за базовую величину для расчета принимается не стипендия, а прожиточный минимум в регионе. В результате размер пособия в среднем по стране превышает 90 тысяч рублей», — сказала Баталина в ходе заседания Совета Евразийского женского форума.

Минтруд увеличил пособие по беременности и родам для студенток-очниц до прожиточного минимума в регионе. В среднем по России это около 90 тысяч рублей, сообщила Ольга Баталина, передают РИА Новости.

Она отметила, что новые правила вступили в силу с 1 сентября 2025 года — в прошлом году 5 тысяч девушек получили увеличенное пособие.