Медведев: правительство обязано трудоустраивать ветеранов СВО на предприятия

«Это даже не договоренность с Минпромторгом, это обязанность Минпромторга, как и правительства, всем этим заниматься (обеспечением рабочими местами на промышленных предприятиях ветеранов СВО — ред.)», — сказал Медведев. Он также отметил, что по завершении СВО военнослужащие найдут работу в различных сферах.

Дмитрий Медведев, зампред Совбеза и лидер «Единой России», призвал трудоустраивать ветеранов СВО на промышленные предприятия. Об этом сообщило издание РИА Новости.

«Это даже не договоренность с Минпромторгом, это обязанность Минпромторга, как и правительства, всем этим заниматься (обеспечением рабочими местами на промышленных предприятиях ветеранов СВО — ред.)», — сказал Медведев в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции «Маяк» и платформы «Смотрим».

Дмитрий Медведев отметил, что по завершении СВО военнослужащие найдут работу в различных сферах. Также глава «Единой России» отметил важность рабочих профессий в рамках «профессионалитета», призвав правительство развивать это направление и обещая поддержку в трудоустройстве.

Фото: соцсети.