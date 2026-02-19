Машины рязанских водителей застревают в заснеженной колее в Горроще
«На улице 5-я Линия, рядом с парком, автомобили буксуют и не могут проехать к домам, сообщает подписчик. После снегопадов дорогу не расчистили — образовалась глубокая колея, из-за которой каждая машина застревает», — говорится в сообщении. По словам местных, проезд к жилым домам занимает до получаса из-за единственного пути. Снегоуборочная техника на этом участке так и не появлялась.
Фото: «Типичная Рязань».