Малков: все службы Рязанской области работают в круглосуточном режиме

Губернатор отметил, что зима в этом году бьёт рекорды по количеству снега. Он заявил, что работа по его уборке идёт непрерывно, «но убрать всё и сразу физически невозможно». «Все службы работают в круглосуточном режиме. Главам муниципалитетов поручено держать ситуацию под личным контролем и оперативно реагировать на обращения жителей», — отметил Малков. Он попросил рязанцев по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Все службы Рязанской области работают в круглосуточном режиме. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Губернатор отметил, что зима в этом году бьёт рекорды по количеству снега. Он заявил, что работа по его уборке идёт непрерывно, «но убрать всё и сразу физически невозможно».

«Все службы работают в круглосуточном режиме. Главам муниципалитетов поручено держать ситуацию под личным контролем и оперативно реагировать на обращения жителей», — отметил Малков.

Он попросил рязанцев по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.