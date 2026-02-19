«Известия»: российские служебные собаки получили бронежилеты

Служебные собаки российских саперов получили бронежилеты для защиты от осколков и пуль. Отмечается, что размеры брони для подразделений в зоне СВО зависят от породы животного. При этом бронежилет закрывает только тело, без лап и головы. «Касок для собак нет, но существуют очки, на которые клеится противоосколочная пленка», — уточнил сапер Дмитрий Гончаренко, работающий в ДНР.

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com.