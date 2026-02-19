Игорь Греков, осужденный на 17 лет за коррупцию, подал кассацию на приговор

Бывший вице-губернатор региона Игорь Греков, осужденный на 17 лет за коррупцию, подал кассацию на приговор. Соответствующая информация размещена в картотеке дела на сайте Советского районного суда. Отмечается, что кассационную жалобу подал адвокат экс-чиновника.

Напомним, вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков обжаловал приговор. Ему назначили 17 лет строгого режима. Экс-чиновник раскаялся в содеянном и полностью признал вину в шести эпизодах получения взяток и одном эпизоде мошенничества в особо крупных размерах.

Судебная коллегия Областного суда определила, что приговор Советского районного суда следует изменить. Приговор сократили до 16 лет и 11 месяцев отбывания наказания в тюрьме строгого режима (то есть на 1 месяц меньше). Также сократили штраф на сумму 50 тысяч рублей. В остальном приговор оставили без изменений.

