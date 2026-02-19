Депутаты Рязанской областной Думы посетили пункт отбора на военную службу по контракту

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин совместно с представителями депутатского корпуса Александром Стариковым и Сергеем Лукьяновым посетили пункт отбора на военную службу по контракту. Парламентариям рассказали об организации работы по комплектованию войск беспилотных систем (ВБпС), образованных в конце прошлого года. Об этом сообщили на сайте Рязанской областной Думы.

Заместитель начальника пункта Валерий Романов отметил высокий интерес к службе в ВБпС: с октября уже более 400 человек пополнили ряды войск беспилотной авиации. Информацию об имеющихся вакансиях, особенностях будущей военной специальности, требованиях к кандидатам, а также порядке оформления потенциальные новобранцы получают на месте, по принципу «одного окна». Подписать контракт сроком на один год с сохранением места работы (учебы) могут пребывающие в запасе граждане от 18 до 45 лет, имеющие среднее или среднее специальное образование. После заключения контракта военнослужащие проходят теоретическую и практическую подготовку на учебных полигонах. Курс длится до трех месяцев и предполагает обучение навыкам программирования и пилотирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 3D-моделирования, выстраивания IP-сетей и радиосвязи, управления транспортом.

Депутат Александр Стариков, являющийся ветераном СВО, подчеркнул, что БПЛА играют ключевую роль на современном поле боя. Дроны используются не только в разведке, но и активно применяются для огневого поражения, доставки боеприпасов, продовольствия, медикаментов, материального снабжения в труднодоступные районы и на передовые позиции.

Спикер регионального парламента пообщался с рязанцами, выбравшими для себя службу в новых подразделениях Вооруженных Сил РФ.

«Войска беспилотных систем — это перспективное направление. Приобретенные знания, умение работать с современными технологиями пригодятся вам не только в армии, но и позволят реализоваться в гражданской жизни. Уже сегодня профессия оператора дронов очень востребована в самых разных отраслях экономики», — уточнил Аркадий Фомин.

Председатель областной Думы напомнил, что в регионе выстроена адресная поддержка бойцов и их родных на протяжении всей службы и после возвращения домой. За каждой семьей закреплен социальный куратор.