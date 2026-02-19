CNN: Россия и Украина приблизились к прекращению огня

По данным издания, на прошедших переговорах сторонам удалось достичь «постепенного, но значительного» прогресса в определении того, как будет работать прекращение огня. Отмечается, что были согласованы ключевые формулировки и объяснения, которые войдут в основу дальнейших договоров.

