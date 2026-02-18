Юрист: пострадавшие от упавших на них сосулек могут отсудить у УК крупные суммы

По словам эксперта, размер компенсации за вред зависит от степени ущерба. С управляющей компании можно взыскать затраты на лечение, утраченный доход и моральный вред. За легкий вред компенсация может достигать десятков тысяч рублей, за тяжкий — сотен тысяч. За нарушение обязательств компания штрафуется на половину присужденной суммы.

Пострадавшие от падения наледи могут требовать от УК компенсацию до нескольких сотен тысяч рублей, а при тяжких травмах сумма может быть значительно выше. Об этом сообщила Мария Спиридонова из Ассоциации юристов России, передают РИА Новости.

«Итоговая сумма компенсации в судебной практике варьируется до 300 тысяч рублей при переломах и длительном лечении с учетом всех требований. В особо тяжких случаях суммы могут быть значительно выше», — сообщила она.

Спиридонова посоветовала: зафиксируйте место падения, вызвав полицию и скорую; возьмите контакты очевидцев; соберите меддокументы и чеки; направьте претензию в УК с требованием компенсации; в случае отказа — идите в суд.

Если речь идет об автомобиле, важно учитывать ущерб и стоимость ремонта.