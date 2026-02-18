Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 18
-10°
Чтв, 19
-6°
Птн, 20
-5°
ЦБ USD 76.15 -0.59 19/02
ЦБ EUR 90.27 -0.6 19/02
Нал. USD 76.56 / 76.80 18/02 17:50
Нал. EUR 91.00 / 91.84 18/02 17:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
Вчера 12:56
512
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
636
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
1 020
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 556
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Юрист: пострадавшие от упавших на них сосулек могут отсудить у УК крупные суммы
По словам эксперта, размер компенсации за вред зависит от степени ущерба. С управляющей компании можно взыскать затраты на лечение, утраченный доход и моральный вред. За легкий вред компенсация может достигать десятков тысяч рублей, за тяжкий — сотен тысяч. За нарушение обязательств компания штрафуется на половину присужденной суммы.

Пострадавшие от падения наледи могут требовать от УК компенсацию до нескольких сотен тысяч рублей, а при тяжких травмах сумма может быть значительно выше. Об этом сообщила Мария Спиридонова из Ассоциации юристов России, передают РИА Новости.

По словам эксперта, размер компенсации за вред зависит от степени ущерба. С управляющей компании можно взыскать затраты на лечение, утраченный доход и моральный вред. За легкий вред компенсация может достигать десятков тысяч рублей, за тяжкий — сотен тысяч. За нарушение обязательств компания штрафуется на половину присужденной суммы.

«Итоговая сумма компенсации в судебной практике варьируется до 300 тысяч рублей при переломах и длительном лечении с учетом всех требований. В особо тяжких случаях суммы могут быть значительно выше», — сообщила она.

Спиридонова посоветовала: зафиксируйте место падения, вызвав полицию и скорую; возьмите контакты очевидцев; соберите меддокументы и чеки; направьте претензию в УК с требованием компенсации; в случае отказа — идите в суд.

Если речь идет об автомобиле, важно учитывать ущерб и стоимость ремонта.