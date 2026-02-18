ВС РФ освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российская армия освободила Харьковку в Сумской области и Криничное в Запорожской области. Также российские военные ударили по складу горючего, объектам энергетики, используемым ВСУ, местам предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия.
ВС РФ освободили два населенных пункта в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны.
Российская армия освободила Харьковку в Сумской области и Криничное в Запорожской области.
Также российские военные ударили по складу горючего, объектам энергетики, используемым ВСУ, местам предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия.