ВС РФ освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российская армия освободила Харьковку в Сумской области и Криничное в Запорожской области. Также российские военные ударили по складу горючего, объектам энергетики, используемым ВСУ, местам предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия.