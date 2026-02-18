В Рязанской области грузовик сбил 27-летнего пешехода

ДТП произошло 17 февраля, примерно в 18:00, на 97-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александр-Невский-Данков-Ефремов» в Кораблинском районе. По предварительной информации ГАИ, 54-летний житель Нижегородской области на грузовике Iveco сбил 27-летнего молодого человека, переходившего проезжую часть не по «зебре». Он с травмами доставлен в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.