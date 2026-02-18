В Рязани заметили лежащего на снегу пожилого мужчину
Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Очевидцы уточнили, что пенсионер долго лежал возле бизнес-центра «Аванта», после чего его забрала машина скорой помощи. Подробности о состоянии мужчины пока отсутствуют.
