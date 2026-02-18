В Рязани подготовили план мероприятий в честь Года единства народов России

В мэрии подготовили план городских мероприятий в Рязани в честь Года единства народов России. План озвучили на комитете гордумы по соцвопросам в среду, 18 февраля.

Культурные мероприятия начнутся в марте и продлятся до Дня народного единства 4 ноября 2026 года. Планируется программа, которая поможет рязанцам ближе познакомиться с культурами, традициями и обычаями народов страны.

План включает в себя больше 100 различных мероприятий:

в культурно-досуговом центре «Октябрь» запустят цикл «Этно-портрет» и проект «Этно-суббота»: там можно будет узнать больше о музыке, танцах, ремеслах и национальной кухне разных народов России;

во «Дворце культуры «Приокский» снова пройдет открытый фестиваль искусств «Окский меридиан». В программе — выставки, мастер-классы и выступления представителей национальных культурных центров региона;

Муниципальный культурный центр пригласит рязанцев в литературную гостиную «Поэзия единства», на программу «Сила дружбы» и онлайн-викторину «Одна страна на всех». Художественная студия «Кораблик» покажет выставку детского рисунка «Народов дружная семья», в арт-пространстве «Город» развернутся выставки, посвященные культурным символам России;

в Лесопарке организуют неделю национального кино и фестиваль народных игр для детей.

Кроме того, городские библиотеки подготовили больше 100 событий. Для дошкольников проведут командный чемпионат «Сказочный экспресс» со сказками народов России, для школьников — тестирование «Многоликая Россия». В ноябре в Центральной детской библиотеке состоится городской этнофестиваль «Открываем Россию вместе». В течение года в филиалах библиотек будут читать сказки, показывать мультфильмы и устраивать театрализованные представления в рамках проекта «Сказки народов России».

В середине апреля рязанские библиотекари встретят делегацию коллег из Луганска: запланированы семинары, круглые столы и обучающие встречи по проектной деятельности.

Любителей спорта ждет XI городская межнациональная спартакиада «Дружим народами» — соревнования по бильярду, мини-футболу, настольному теннису, дартсу и стрельбе. Участвовать смогут команды национальных диаспор и общественных организаций. Школы и учреждения дополнительного образования также включились в программу: в течение учебного года и летних каникул пройдут выставки, концерты, экскурсии и фестивали национальных культур под общим девизом «Дружба народов — единство России».

Дворец молодежи подготовил несколько фестивалей: «Возьмемся за руки, друзья», «Будем знакомы», региональный этап песенного фестиваля «Поем на родном и государственном», фестиваль цыганской песни «Пламя сердца» и молодежный конкурс «Соцветие».

Для детей в Рязани организуют спортивный праздник «Народные забавы», фестивали народных игр, а также конкурсы творчества — «Души и рук творенье», «Буквица», «Верность традициям», «Мы разные, но мы вместе» и фотоконкурс «Это моя страна».

Тематические мероприятия пройдут и на придомовых территориях — по инициативе управления общественных отношений и местных советов.

Официальное открытие Года единства народов России состоится в одном из культурно-досуговых учреждений города. Точную дату и время сообщат дополнительно.