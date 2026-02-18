В России предложили ввести налог на покупку дорогостоящих автомобилей

Изменения хотят внести в Налоговый кодекс РФ. Согласно инициативе, нововведение коснется автомобилей стоимостью свыше 20 млн рублей, а также яхт, катеров, вертолетов и самолетов, цена которых составляет более 50 млн рублей. Налоговая ставка в таких случаях будет составлять от 1 до 4% от стоимости покупки, размер процента будет зависеть от ценовой категории транспортного средства. Согласно законопроекту, уплата налога должна производиться единовременно при регистрации транспортного средства или в течение 30 дней с даты покупки, если регистрация не требуется или не осуществлена.

В Госдуму внесут законопроект о налоге на покупку дорогостоящих автомобилей, яхт, самолетов и вертолетов. С соответствующей инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия», сообщило 18 февраля ТАСС.

Кроме того, депутаты предложили ввести дифференцированные ставки налога на дорогостоящую недвижимость. Если она будет стоить от 350 млн рублей, повышенная ставка может быть 3%. Для недвижимости, цена которой составляет более 450 млн рублей, — 3,5%, более 550 млн рублей — 4%.