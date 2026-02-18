В РФ выдали первый веганский сертификат на алкоголь
«Орган по сертификации «Роскачество — Веган» выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Его получило предприятие из Республики Башкортостан АО «Башспиртпром», — говорится в сообщении. Это первый производитель в регионе, сертифицированный по ГОСТ, исключающему примеси животных компонентов. Сертификация проведена аккредитованным органом, и продукция получила специальный знак, уточнили в Роскачестве.
В России впервые сертифицировали веганский алкоголь — сертификацию получило предприятие «Башспиртпром». Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве.
«Орган по сертификации «Роскачество — Веган» выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Его получило предприятие из Республики Башкортостан АО «Башспиртпром», — говорится в сообщении.
Это первый производитель в регионе, сертифицированный по ГОСТ, исключающему примеси животных компонентов. Сертификация проведена аккредитованным органом, и продукция получила специальный знак, уточнили в Роскачестве.