В РФ выдали первый веганский сертификат на алкоголь

«Орган по сертификации «Роскачество — Веган» выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Его получило предприятие из Республики Башкортостан АО «Башспиртпром», — говорится в сообщении. Это первый производитель в регионе, сертифицированный по ГОСТ, исключающему примеси животных компонентов. Сертификация проведена аккредитованным органом, и продукция получила специальный знак, уточнили в Роскачестве.

