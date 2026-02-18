В Госдуме дали оценку вероятности личной встречи Путина и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский привлекает внимание своими заявлениями о возможности личной встречи с Владимиром Путиным, что, по мнению депутата Госдумы Дмитрия Белика, служит для затягивания переговоров. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на парламентария.

Белик охарактеризовал условия, выдвинутые Зеленским, как манипуляцию, направленную на отсрочку урегулирования конфликта, в котором украинский лидер не заинтересован. «Если бы Зеленский действительно хотел вести серьезный диалог, он бы не превращал процесс мирного урегулирования в фарс и не занимался бы торгом, а предпринял бы реальные шаги к разрешению кризиса», — отметил он.

Кроме того, Белик напомнил, что российская сторона уже предлагала Зеленскому провести встречу в Москве, но тот отказался. Он также подчеркнул, что в условиях текущей напряженности диалог с Киевом возможен только через третью сторону, а именно США.

По его словам, вероятность двухсторонней встречи на высшем уровне зависит от политической воли обеих сторон и ряда сопутствующих факторов.