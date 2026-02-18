Совфед освободил волонтеров СВО от госпошлины при замене паспорта и прав

Документ касается волонтеров, действующих в соответствии с указом президента РФ от 30 апреля 2022 года № 247, и распространяется на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Крыма и Севастополя, а также на Краснодарский край, Запорожскую, Херсонскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области. В настоящее время пошлина за выдачу паспорта гражданина РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность составляет 1,5 тысячи рублей, а за национальное водительское удостоверение — 4 тысячи рублей (6 тысяч рублей за удостоверение нового поколения).

Сенаторы одобрили новый закон, который освобождает волонтеров, работающих в зоне СВО и прилегающих регионах, от уплаты госпошлины при замене российского паспорта и водительского удостоверения. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, волонтеры СВО будут освобождены от уплаты пошлины в размере 3 тысяч рублей при обращении в суд с заявлениями об оспаривании действий органов власти. Также религиозные организации получат освобождение от пошлин за госрегистрацию прав на недвижимость и договоров безвозмездного пользования имуществом религиозного назначения.

Закон вступит в силу с момента его официального опубликования.