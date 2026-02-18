Скончался преподаватель РГРТУ Андрей Фокин

О смерти Андрея Фокина стало известно в среду, 18 февраля, причина не указана. Отмечается, что он был выпускником РРТИ. С 1986 по 1993 год работал на инженерных, научных и преподавательских должностях радиоинститута. В 2010 году стал начальником управления безопасности РГРТУ, где трудился до 2025 года. С ноября 2025 года работал старшим преподавателем кафедры БЖДиЭ. За годы работы Андрей Фокин проявил себя как первоклассный специалист, написали в некрологе. Прощание состоится 20 февраля в 10:30 в Скорбященской церкви.

Скончался старший преподаватель кафедры «Безопасность жизнедеятельности и экология» РГРТУ Андрей Фокин. Об этом сообщили в соцсетях вуза.

О смерти Андрея Фокина стало известно в среду, 18 февраля, причина не указана.

Отмечается, что он был выпускником РРТИ. С 1986 по 1993 год работал на инженерных, научных и преподавательских должностях радиоинститута. В 2010 году стал начальником управления безопасности РГРТУ, где трудился до 2025 года. С ноября 2025 года работал старшим преподавателем кафедры БЖДиЭ.

За годы работы Андрей Фокин проявил себя как первоклассный специалист, написали в некрологе.

Прощание состоится 20 февраля в 10:30 в Скорбященской церкви.

Фото взято из Telegram-канала РГРТУ.