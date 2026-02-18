Рязанские автобусы не выдерживают пассажиропоток — у них ломаются двери
«Автобусы встали на Кальной, три автобуса со сломанными дверьми, около сотни человек остается на остановке», — говорится в сообщении. По словам очевидцев, водители выгоняют пассажиров на улицу и уезжают.
Рязанские автобусы не выдерживают пассажиропоток — у них ломаются двери. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань».
«Автобусы
По словам очевидцев, водители выгоняют пассажиров на улицу и уезжают.
Фото: «Топор. Рязань».