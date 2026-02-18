Рязанские автобусы не выдерживают пассажиропоток — у них ломаются двери

Рязанские автобусы не выдерживают пассажиропоток — у них ломаются двери. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань».

По словам очевидцев, водители выгоняют пассажиров на улицу и уезжают.

Фото: «Топор. Рязань».