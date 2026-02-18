Рязанская энергетическая сбытовая компания поздравила воспитанников школы-интерната с Днём книгодарения

В честь Международного дня книгодарения ПАО «РЭСК» (входит в Группу РусГидро) организовало презентацию новой детской книги «Чудесная школа Лап Лапыча» для учащихся начальных классов школы-интерната имени Героя Советского Союза, национального Героя Италии Ф. А. Полетаева. Издание стало подарком каждому ребенку и частью благотворительной программы РусГидро по поддержке детского чтения.

Главный герой книги — медвежонок Лап Лапыч, который вместе с друзьями переживает увлекательные приключения и становится участником важного события — строительства школы для маленьких жителей леса. История учит дружбе, взаимопомощи и стремлению к знаниям.

Презентация прошла в формате интерактивного праздника. На мероприятии школьники познакомились с персонажами сказки, поучаствовали в играх и танцах, выполняли познавательные задания, развивали языковую смекалку и внимательность, выбирая, какие грибы можно брать в корзинку, а какие лучше оставить в лесу.

Часть тиража будет также передана Архангельской школе-интернату (г. Пронск) — ребята получат книги после возвращения с каникул, и новое литературное путешествие начнётся для них уже в учебные будни.

Книга «Чудесная школа Лап Лапыча» — продолжение одноимённого издания, выпущенного при участии РусГидро в прошлом году. С 2012 года при их поддержке вышло 13 научно-популярных и художественных книг. Весь тираж будет передан в библиотеки, интернаты, детские дома и образовательные учреждения в регионах присутствия компании.

РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную на создание комфортной социальной среды и повышение качества жизни в регионах своей деятельности. Программа фокусируется на таких важных сферах как образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных и благотворительных учреждений, НКО, а также адресная поддержка граждан и комплексное развитие территориальной инфраструктуры.