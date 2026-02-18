Рязанцы сообщили, что маршрут № 13 перестал ходить в поселок Божатково

По словам местных жителей, в посёлок Божатково перестал ходить маршрут № 13. «Высаживает за 4 км до конечной остановки. Администрация и парк не даёт ответ на вопрос, когда возобновится движение. На работу ни уехать, ни приехать. С детьми маленькими нереально преодолеть это расстояние, а возрастных жителей вовсе жаль, за хлебом и в больницу не попасть», — отметили в сообщении. О причинах изменения маршрута не сообщается.