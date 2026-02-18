Рязанцам запретили парковаться на участке улицы Бирюзова

Парковку на участке от дома № 33-а до дома № 24 на улице Интернациональной запретят с 22:00 18 февраля. Решение связано с уборкой снега на улице Бирюзова. Также парковать будет нельзя на подъездных путях к школе № 69. В районе места проведения уборки будет работать эвакуатор. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при парковке своих транспортных средств.

