Рязанцам назвали вакансии с зарплатой более 100 тысяч

Согласно данным сервиса по поиску работы SuperJob, в Рязани в феврале больше всего готовы платить менеджеру по продажам. Компании предлагают зарплату от 105 тысяч рублей и ДМС. На втором месте — вакансия главного зоотехника со ставкой от 100 тысяч рублей. На третьем — автослесарь с зарплатой от 80 тысяч рублей. В рейтинг также вошли вакансии врача-стоматолога, где предлагают от 80 тысяч рублей, и электрогазосварщика с зарплатой от 77 тысяч рублей.

