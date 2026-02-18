Рязань встала в 10-балльные пробки — на картах зафиксированы как минимум пять ДТП

В среду, 18 февраля, пробки образовались на Московском, Солотчинском Михайловском, Касимовском и Муромском шоссе, улицах Крупской, Новоселов, Зубковой, Гагарина, Есенина, Большой, Октябрьской, Высоковольтной, Военных автомобилистов, Чкалова, Маяковского, Ленина. Заторы фиксируют на Северной окружной и Окружной дороге, проезде Шабулина, Первомайском проспекте. Помимо прочего, на картах отмечены как минимум пять ДТП.