Рязань встала в 10-балльные пробки
Рязань встала в 10-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс карты»,.

Днем 18 февраля заторы наблюдаются на Московском, Куйбышевском, Касимовском, Солотчинском, Михайловском, Муромском шоссе.

Пробки образовались на улицах Крупской, Новосёлов, Зубковой, Гагарина, Есенина, Большой, Октябрьской, Высоковольтной, Военных автомобилистов, Чкалова, Маяковского, Ленина, Северной окружной, Окружной дороге, проезде Шабулина, Первомайском проспекте и т. д.