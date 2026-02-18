Путин пообещал совершенствовать оплату труда медработников
Президент России Владимир Путин заявил о намерении продолжать совершенствование системы оплаты труда медицинских работников в стране. Об этом он сообщил во время открытия новых объектов здравоохранения в разных регионах России в формате видеоконференции. Путин подчеркнул важность наращивания потенциала медицинских учреждений первичного звена и всех уровней здравоохранения.
Фото: РИА Новости / Сергей Бобылёв.