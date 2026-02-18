Песков указал на интерес России к возобновлению сотрудничества с США

Представитель Кремля отметил, что Россия сохраняет заинтересованность в восстановлении сотрудничества с США, подчеркивая, что такое взаимодействие может быть взаимовыгодным для обеих стран. Он также упомянул, что в последние полгода американская сторона активно рассматривает сценарии возможного снятия антироссийских санкций.

Россия продолжает проявлять интерес к возобновлению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия с Соединенными Штатами. Об этом 18 февраля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя статью в журнале The Economist. Об этом пишет РБК.

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков.