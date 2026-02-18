На трассе М-5 в Рязанской области водитель «Поло» устроил смертельное ДТП

Д️ТП произошло 18 февраля, примерно в 03:10, на 386-м километре автодороги М-5 «Урал» в Шацком районе. По предварительной информации полицейских, 40-летний житель Самарской области, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», не справился с управлением и столкнулся с грузовиком «Вольво», за рулем которой был 47-летний житель Ульяновска. 28-летний саратовец, пассажир легковушки, от полученных травм скончался на месте. Водитель «Фольксвагена» с травмами доставлен в медучреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

