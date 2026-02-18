Минобороны будет направлять до 5 000 срочников для службы в МЧС

Каждый год Минобороны РФ будет направлять до 5 тысяч призывников в МЧС, сообщил Александр Куренков. «С Министерством обороны России достигнуты договоренности по выделению МЧС России ежегодно до 5 тыс. военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — сказал он на правительственном часе в Совете Федерации, его цитирует ТАСС. По информации Куренкова, такое решение позволит укомплектовать Федеральную противопожарную службу, не расширяя штат МЧС, сообщает «Газета.Ru».

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.