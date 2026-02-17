В Рязанской области высота сугробов достигла 81 сантиметра
Об этом сообщили на сайте «Гидрометцентра России». Конкретно такой показатель к 17 февраля зафиксировали в поселке Касимовского округа Елатьма. В Рязани же высота снега составила 66 см. Помимо этого, на сегодняшний день в Туме снежный покров достигает 79 см.
