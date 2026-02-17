В Рязанской области поймали 5 пьяных водителей за сутки

Всего за сутки в регионе выявили 226 нарушений ПДД, в том числе 5 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Также выявлены 23 водителя, которые управляли тонированным автомобилем, 24 нарушения допустили водители грузового транспорта.