В Рязани спасатели вытащили из-под навеса припаркованные машины

На Никуличинской улице сотрудники АНО «Аварийно-спасательный центр «Салюс» эвакуировали припаркованные машины из-под обрушенного навеса. Отмечается, что работы проводились с помощью гидравлического инструмента. Всю конструкцию пошагово поднимали и страховали, чтобы вызволить транспорт.