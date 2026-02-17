В Рязани ограничат движение на нескольких улицах из-за уборки снега

17 февраля в Рязани ограничат движение транспорта на улицах Забайкальской, Княжье Поле, а также на разворотных кругах Комбайнового завода и в посёлке Божатково. Причина — механизированная уборка снега, сообщили в администрации города.

Общественный транспорт будет следовать по изменённой схеме:

троллейбусы № 9 «Комбайновый завод — ЦПКиО», № 16 «Комбайновый завод — пл. Мичурина» и № 1 «ул. Забайкальская — пл. Соборная» приостановлены до окончания работ;

автобусы № 46 «ул. Княжье поле — Олимпийский городок» будут курсировать только от Олимпийского городка до ООТ «Телезавод»;

автобусы № 13 «ТЦ „Круиз“ — пос. Божатково» будут следовать от ТЦ «Круиз» до ООТ «пост ГАИ».

Власти просят водителей по возможности не оставлять автомобили на обочинах, где проходит общественный транспорт, чтобы не мешать движению автобусов и троллейбусов и работе снегоуборочной техники.